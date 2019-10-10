Известную компанию обязали выплатить $8 миллиардов мужчине, у которого из-за лекарства выросла грудь

Суд обязал компанию Johnson & Johnson выплатить огромную компенсацию американцу, который пострадал от приема ее медицинского препарата.

Об этом сообщает «Новое время».

26-летний американец Николас Мюррей подал в суд на Johnson & Johnson и потребовал компенсации из-за побочного эффекта одного из ее лекарственных препаратов. Мюррей для лечения аутизма с детства (с 2003 года) употреблял нейролептический препарат Risperdal. Оказалось, что препарат имеет побочный эффект, который для мужчин откровенно нежелателен. Это – гинекомастия, проще говоря, увеличение молочных желез.

Препарат Risperdal был разработан для лечения шизофрении и биполярного расстройства. Однако многие медики выписывают его своим пациентам и в других случаях. Компания Johnson & Johnson не предупреждала потребителей о таком эффекте, заявил Мюррей, сославшись на увеличение своей груди, и потребовал компенсации.

Первое судебное слушание по данному делу состоялось в 2015 году. Суд присяжных заявил о правомочности требований Мюррея. Размер компенсации был установлен довольно внушительный – Мюррей должен был получить от Johnson & Johnson $1,75 млн. Но в 2018 году апелляционный суд штата Пенсильвания снизил размер компенсации до $680 тысяч. Это не устроило Мюррея. Он подал новый иск. Суд продлился полтора года и завершился разгромным для Johnson & Johnson приговором. Теперь суд постановил, что сумма компенсации мужчине, чья грудь выросла из-за медицинского препарата с побочным эффектом, составит баснословные $8 миллиардов.

Представители Johnson & Johnson уже назвали решение суда абсурдным, а присужденную Мюррею компенсацию «непропорциональной». Компания подаст апелляцию и будет дальше судиться с Мюрреем.

Напомним, что во Франции начался суд над компанией, чей препарат для похудения мог привести к 2 тысячам смертей.