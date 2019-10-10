В Николаеве прошёл семинар по повышению квалификации энергоменджеров бюджетной сферы

В Николаеве в четверг, 10 октября, при технической поддержке проекта ПРООН состоялся тренинг по повышению квалификации энергоменеджеров бюджетной сферы города.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Открыл семинар депутат Николаевского горсовета, автор программы «Тёплый дом» Игоря Дятлов. По его словам, мероприятие даст желающим возможность изучить основы энергоменеджмента.

- Тренинг - это возможность для каждого из нас получить определенные знания. И самое главное – основа нашей программы «Теплый Николаев» - это не только экономия, это в первую очередь наши теплые дома, теплые школы, детские сады и все бюджетные учреждения. Только вместе мы можем достичь того, чтобы у нас это получилось, - сказал он.

Также слово взял руководитель руководитель Проекта «Энергоэффективность в общественных строениях» Сергей Варга.

- Какая у нас главная проблема в Украине? Самое очевидное: нет денег. Сложность нашего проекта в том, что денег у нас мало, а задачи очень большие. И задача, прежде всего, найти причины почему нет денег и найти способы и решения. И через экономию, и через какие-то решения технические, и через привлечение сторонних инвестиций. Задача очень сложная, непростая. Мы здесь учимся вместе с вами, - сказал Варга.

В свою очередь заместитель николаевского городского головы, начальник департамента энергоэффективности Александр Омельчук рассказал, что аттестованный аудитор провел сертификацию и определил класс энергоэффективности общеобразовательной школы №60. Это первая в Николаеве школа, которая получила такой энергосертификат.

В ходе обучающего семинара для энергоменеджеров первой ячейки, участникам рассказали о мониторинге потребления энергоресурсов, о микроклимате в бюджетных учреждениях и освещении.

- Для того, чтобы прочувствовать программу «Тёплый дом», понять как она работает и увидеть эффект, в первую очередь нужно провести анализ. Это и есть энергоменеджмент, который показывает все твои болевые точки - где ты теряешь тепло, где ты можешь утеплиться, и какими способами ты можешь достичь энергоэффективности. В этом-то и заключается роль программы «Тёплый дом», которая дает нам возможность энергомодернизировать как бюджетную сферу, так и собственное жилье, - подчеркнул Дятлов.

Напомним, что ранее Министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак анонсировала начало работы Фонда энергоэффективности, который позволит существенно уменьшить оплату за теплоснабжение.