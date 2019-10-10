В Николаеве собираются обсудить с общественностью «формулу Штайнмайера» – пока встречу отложили на час по неизвестным причинам

В четверг, 10 октября, в Областном дворце культуры представители власти проведут встречу с общественностью, чтобы обговорить мирное урегулирование на Востоке Украины.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

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13:14 Встреча в рамках проекта «Диалоги об Украине», инициированная командой президента Украины Владимира Зеленского, изначально была назначена на 13:00, однако перед началом сообщили, что ее перенесли приблизительно на час по неизвестным причинам. Ожидается, что будут присутствовать заместитель секретаря Совета Национальной безопасности Сергей Кривонос, заместитель главы Министерства иностранных дел Василий Бондарь.

Уже собрались руководители областной государственной администрации, Николаевский городской глава Александр Сенкевич, представители духовенства, сотрудники УСБУ, представители силовых структур, а также военнослужащие.

Отметим, что на встречу в ОДК сгоняют всех руководителей территориальных органов министерств и учреждений исполнительной власти. В телефонограмме за подписью заместителя главы ОГА Александра Трайтли говорится, что на встрече должны быть начальники различных управлений и ведомств, которые должны взять с собой и одного сотрудника подразделения. Приглашают их за полчаса до начала встречи, чтобы пройти регистрацию.