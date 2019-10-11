С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 миллиона человек, министр Дубилет

С начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 миллиона человек.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

«Видим массовое возвращение украинцев домой в конце апреля – в начале мая на европейские и украинские праздники. После этих праздников негативный тренд уменьшился, но все равно присутствует. Возвращаться домой стало тоже больше человек», — отметил он.

Министр добавил, что с учетом этих предварительных данных правительство построит публичные «дашборды», на которых в будущем общество будет оценивать работу власти в долгосрочной перспективе.

Дубилет подчеркнул, что на сегодняшний день из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается. Также оказалось, что в стране попросту нет демографических данных. В связи с этим правительство планирует работать с пограничной службой, которая будет представлять статистику по пересечению границы, а также с Минюстом для получения данных по рождаемости и смерти.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине намерены создать единый реестр украинцев.