В Николаеве средь белого дня на глазах у прохожих девушка избила свою оппонентку

На одной из улиц города Николаева подрались две девушки.

Соответствующее видео драки было опубликовано в телеграмм-канале h.nikolaev.

«Разборки по-николаевски», - сказано в описании к видео.

Судя по видеоролику сначала одна из девушек погналась за другой, после чего повалила ее на пол. Она била ее руками и ногами по голове, а также таскала за волосы. Девушек пытался разнять мужчина, но ему это не удалось.

Стоит отметить, что второй стоящий рядом мужчина, прохожие и те, кто снимали драку не стали вмешиваться в разборки между девушками.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.