Верховный суд отменил запрет горсовета на ночную торговлю алкоголем в Киеве

Верховный суд признал незаконным запрет Киевсовета продавать алкоголь в городе с 23:00 до 10:00 часов утра.

Об этом соответствует постановление суда от 7 октября, пишет «Лига.net».

Постановление вступает в силу со дня его принятия и является окончательным, то есть обжалованию не подлежит.

Суд дважды признавал незаконным постановление Киевсовета №19/1023 от 10 апреля 2017 года о запрете продавать алкоголь ночью. Первым был Окружной административный суд Киева, вторым - Киевский апелляционный административный суд.

Киевсовет подал кассационную жалобу, но Верховный суд оставил в силе решения предыдущих инстанций.

Напомним, как в 2018 году городской голова Николаева Александр Сенкевич рассказал, что рассмотрит возможность принятия решения о запрете продажи в Николаеве алкоголя после 22 часов.