Президент переназначил трех судей в Николаеве и Вознесенске

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Президент Украины в четверг, 17 октября, назначил трех судей в районные суды в Николаеве и Вознесенске.

Об этом говорится в указе Главы государства №760/2019.

На должность судьи Вознесенского горрайонного суда Николаевской области Зеленский назначил Наталью Зубар, Заводского районного суда Николаева – Дмитрия Никитина, Ленинского районного суда Николаева - Олега Кирильчука.

Отметим, что эти судьи и ранее работали в вышеупомянутых судах, но у них закончился пятилетний срок полномочий в 2018 и начале 2019 годов.

Напомним, что 7 октября Президент назначил судью Братского райсуда Николаевской области – из-за отсутствия судей с полномочиями там год не рассматривали дела.

Тарас Леонтян

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русскийобщество