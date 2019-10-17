Привлечение иностранных инвестиций: Президент Зеленский подписал закон о концессии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О концессии» № 155-их, который Верховная Рада приняла 3 октября 2019.

Об этом сообщают в пресс-службе Президента.

Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение; будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства.

«Закон имеет цель усовершенствовать правовое регулирование концессионной деятельности, что обеспечит возможность эффективного привлечения отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, и содействие развитию инфраструктуры», - сообщается на сайте Президента.

Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

Он предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства для всех форм государственно-частного партнерства, в частности концессии.

Также закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов; возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов, конкурсной документации; надежные гарантии для концессионеров и кредиторов; четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством/территориальной общиной права собственности на объект концессии.

В документе также предусмотрена процедура трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора при условии внесения дополнительных инвестиций. Кроме того, закон дает возможность замены концессионера в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств.

Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии; особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог; финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии.

Кроме того, закон дает возможность разрешения споров в международном коммерческом или инвестиционном арбитражах, а также внедряет прозрачную процедуру контроля и мониторинга выполнения концессионных договоров и тому подобное.

Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий поддерживает передачу в концессию Николаевского железно-дорожного вокзала.