В Вознесенске столкнулись «Hyundai Tucson» и рейсовая маршрутка – пострадали восемь человек, в том числе и дети

17 октября в Вознесенске автомобиль «Hyundai Tucson» столкнулся с рейсовой маршруткой – в результате ДТП пострадали восемь человек.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

Авария произошла в 17:15, в районе дома 239 по улице Киевской. Автомобиль «Hyundai Tucson» столкнулся с рейсовым городским автобусом БАЗ «Сырзавод – 3-й микрорайон». В маршрутке находилось 15 человек.

В результате столкновения транспортных средств восемь пассажиров автобуса в возрасте от 18 до 36 лет, и трое малолетних детей - двух, четырех и семи лет, получили телесные повреждения разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

47-летний водитель автобуса и 35-летний водитель кроссовера не пострадали.

Предварительно событие квалифицировано по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц», санкция которой предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.

Выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Продолжается следствие.

Напомним, ночью в среду, 16 октября, в Николаеве на проспекте Богоявленском произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Volkswagen» и «KIA», в результате которого пострадали оба водителя.