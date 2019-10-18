В доме грязь, на стенах плесень, а дети спят на полу: В Николаеве у 22-летней матери забрали двух сыновей, которых она оставила на пьяную бабушку

В Центральном районе Николаева у матери-одиночки отобрали двух детей, потому что она оставила их на пьяную мать и ушла развлекаться.

Об этом сообщает администрация района на своей странице в Facebook.

Так, специалисты службы по делам детей администрации Центрального района провели рейдовое обследование условий проживания семей, дети из которых оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В результате обследования из семьи изъяли двоих детей: 3-летнего мальчика и его 4-х месячного братика. Как было установлено, 22-летняя мать детей, воспитывает их самостоятельно, биологические отцы мальчиков участия в жизни своих детей не принимают и вообще не общаются.

В день проведения обследования девушка оставила детей на собственную 44-летнюю мать, которая на момент приезда специалистов службы по делам детей находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, и пошла развлекаться.

«К сожалению, условия в которых проживали дети угрожали их последующей жизни и здоровью. В доме полная антисанитария, отсутствуют какие-либо продукты питания, дети не обеспечены необходимыми вещами для быта и одеждой. Электроснабжение отключено за долги, в доме грязно, стены покрыты плесенью, старший мальчик спит на полу на матрасе. Специалистами службы в сопровождении представителей полиции было принято решение немедленно изымать детей из семьи», - говорится в сообщении.

После извлечения малышей поместили в медицинские учреждения, за все время их пребывания мать не появлялась. Как оказалось, старший мальчик имеет сердечную недостаточность и требует системного лечения и наблюдения врачей.

Служба по делам детей администрации Центрального района будет заниматься решением дальнейшей судьбы детей и целесообразности их пребывания в биологической семье.

Напомним, как в Николаевской области, в Первомайском районе в рамках рейда «Дети улиц» работники социальной службы решили забрать несовершеннолетнюю девочку у матери до тех пор, пока женщина не преодолеет «сложные жизненные обстоятельства».