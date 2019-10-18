«Николаевоблтеплоэнерго» заменило около двух километров сети в Корабельном районе

«Николаевоблтеплоэнерго» заканчивает работы по замене почти двух километров трубопроводов и запорной арматуры в Корабельном районе.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины» на «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов.

«Сложнейшие технические решения, прохождение под Богоявленским проспектом, сжатые сроки, участки с интенсивным движением людей и а/м транспорта, нервы и сигареты на планерках. А так, да, это очень легко — как 1,2,3,4) Просто у нас лучшая команда! Работаем!» – написал Клецов, добавив, что «самое сложное ещё впереди».

Отметим, что эти работы проходят в рамках реализации проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины».

Напомним, что ранее Николаев признали лучшим городом Украины по реализации проекта Всемирного банка по энергоэффективности.

В конце сентября представители Всемирного банка посещали Николаев и обсудили тему тарификации за услуги, а также осмотрели рабочие площадки подпроектов установки индивидуальных тепловых пунктов и реконструкции тепловых сетей.