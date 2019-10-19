Николаевские полицейские провели профилактическую отработку: в одном районе составили 14 админпротоколов и изъяли у мужчины нож

В пятницу, 18 октября, в Корабельном районе Николаева личный состав отдела полиции вместе с спецназовцами роты полиции особого назначения и тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции в составе пеших и автопатрулей провели профилактическую отработку, в ходе которой составили более десятка административных протоколов, а также открыли одно уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Цель мероприятия направлена ​​на предупреждение, выявление и документирование правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия, преступлений имущественной направленности, раскрытия преступлений по «горячим следам», розыск лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, поддержание публичной безопасности и порядка в каждом районе города и области.

Во время совместного рейда правоохранители проверили места отдыха граждан, ночные развлекательные заведения, а также общежития высших проф-училищ, в которых проживают несовершеннолетние и провели с ними профилактические беседы.

В итоге отработки составлено 14 административных протоколов, которые в дальнейшем правоохранители направят в суд для принятия законного решения.

Также полицейские обнаружили и изъяли у 38-летнего местного жителя нож марки «Calumbia», который направлен на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство признакам части 2 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», санкция которой предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

После проведения экспертизы будет решаться вопрос о привлечении мужчины к ответственности.

Напомним, как николаевская полиция во время рейдов по самогонщикам изъяла 70 литров алкоголя.