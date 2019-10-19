Судьба пропавших украинцев с затонувшего в Атлантическом океане судна до сих пор неизвестна

Третью неделю нет информации относительно поисков пострадавших граждан Украины, членов экипажа судна «Bourbon Rhode», которое потерпело крушение 26 сентября 2019 года в Атлантическом океане.

Об этом, ссылаясь на информацию омбудсмена Людмилы Денисовой, передает «РБК-Украина».

По ее словам, сейчас актуальная информация относительно результатов поиска шести граждан Украины, а именно - Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - отсутствует.

«Обращаюсь к руководству Морского центра спасения и координации Форт-де-Франс, который осуществляет координацию поисково-спасательной операции с просьбой предоставить информацию о стадии поисков наших граждан. Призываю продолжать поиски граждан Украины, ведь жизнь и здоровье человека – наивысшая ценность!», - написала Денисова.

Как известно, 26 сентября в Атлантическом океане недалеко от Мартиники пропало судно Bourbon Rhode, на борту которого в составе экипажа находились граждане Украины. Позже стало известно, что с затонувшего судна были спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.