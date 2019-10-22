На Николаевщине в Южный Буг выпустили более 18 тонн толстолоба, белого амура и карпа

В понедельник, 21 октября, состоялось зарыбление Южного Буга, в пределах Новой Одессы и села Гурьевка Новоодесского района. Вселение рыбы осуществлялось за счет средств пользователя водных биоресурсов в соответствии с Режимом рыбохозяйственной эксплуатации водоема.

Об этом сообщает пресс-служба управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области.

Всего в реку было выпущено 18 тысяч 509 килограмм рыбы белого и пестрого толстолобика, карпа и белого амура.

«Виды рыб, которыми проводится зарыбление Южного Буга - поликультура, они живут вместе. Запускают их для улучшения рыбопродуктивности водоема. К сожалению, сейчас Южный Буг находится в депрессивном состоянии. Именно поэтому нам необходимо проводить мероприятия по улучшению ихтиофауны. Один из таких средств - вселение водных биоресурсов», - отмечает заместитель начальника управления Госрыбагентства в Николаевской области Евгения Хиренко,

Контроль за проведением работ по вселению водных биоресурсов осуществляли работники Николаевского рыбоохранного патруля.

Также в рыбоохранном патруле отметили, что это второй этап масштабного зарыбления Южного Буга за последние пять лет. До этого 10,5 тонн рыбы было выселено в реку в черте Николаев. Всего планируется зарыбление 1,5 миллионами экземплярами рыбы.

Напомним, ранее в акваторию Южного Буга выпустили несколько сотен тысяч рыб.