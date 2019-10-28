Психически нездоровая жительница Николаева захламила квартиру, в которой живёт вместе с дочерью и внуком

В Николаеве специалисты службы по делам детям выявили, что в захламленной квартире проживает ребенок.

Об этом сообщается на странице администрации Центрального района в Facebook.

Реагируя на ​​многочисленные обращения жителей дома в спальном микрорайоне на антисанитарию, которую поддерживает в квартире женщина, которая живет по соседству, специалисты службы по делам детей совместно с представителями полиции провели рейдовое обследование помещения.

Отмечается, что это не первое рейдовое обследование этой квартиры. В прошлый раз после проверки женщина была обязана освободить квартиру от мусора, и сделала это. Но, как оказалось, не надолго.

В ходе проведения повторного обследования выявлено, что сейчас в квартире женщина проживает вместе с дочерью и несовершеннолетним внуком, которые на момент проверки поехали к родственникам. Женщина имеет психические расстройства на фоне чего приносит в дом хлам и вещи из свалок.

В результате такой «деятельности» квартира полностью забита разными вещами, которые по мере отведенного срока годности способствуют размножению крыс и насекомых, выделению резкого запаха и нанося многочисленные неприятности жителям дома в целом.

Хозяйке квартиры было предоставлено предупреждения о недопущении в дальнейшем подобного поведения, которое приносит общественный вред и несет угрозу для проживания жителей дома. Дочь женщины в телефонном режиме проинформировали о ситуации, которая сложилась и вызвали на профилактическую беседу в службу по делам детей администрации Центрального района.

Ранее сообщалось, что в Николаеве у 22-летней матери забрали двух сыновей, которых она оставила на пьяную бабушку.