В Харькове коммунальщики не нашли владельца припаркованного автомобиля и положили асфальт вокруг машины

В спальном районе Харькова водитель оставил автомобиль на ремонтируемом участке улицы, и дорожники положили асфальт вокруг него.

Об этом передает сообщество «Х@@вая Салтовка» в Twitter.

Автомобиль был припаркован на улице Героев Труда, 4. Как сказано в подписи к фото, четыре сотрудника автодорожной службы в течение двух часов искали владельца легковушки, но их усилия не увенчались успехом. Поэтому они решили положить асфальт на всей улице, кроме участка под машиной.

Комментатор поста удивился, почему нельзя было использовать эвакуатор.

«До эвакуатора не додумались?» - написал пользователь соцсети.

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