В новой Call of Duty добавили мультиплеерную карту виртуального Донецка

В новом шутере Call of Duty: Modern Warfare присутствует многопользовательская карта Downtown Donetsk, с характерной архитектурой и стадионом, похожим на «Донбасс-арену».

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пользователей соцсетей, которые опубликовали скриншоты игры.

При этом ни в многопользовательском режиме, ни в одиночной кампании нет каких-либо отсылок на реальный конфликт между украинскими войсками и боевиками «ЛНР-ДНР».

Украинскую карту в Call of Duty активно обсуждают геймеры. Пользователей интересует не только технический аспект, но и политическая подоплека создания локации.

Twitter: @AtremZeleny

«В играх Call of Duty чаще всего операции проходят в странах третьего мира с горячими точками. Поздравляю всех нас, короче», - написал пользователь Владимир Скляров.

Напомним, американский подросток выиграл 3 миллиона долларов, став чемпионом мира по компьютерной игре «Fortnite». Он победил «в одиночном разряде». Это самый большой призовой фонд в истории киберспорта с 30 миллионами долларов призовых среди победителей.