В США на удостоверениях школьников случайно напечатали номер секса по телефону

На удостоверениях американских школьников из города Ланкастер случайно напечатали номер секса по телефону вместо линии доверия.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «CBS Los Angeles».

Власти хотели напечатать номер горячей линии доверия для предотвращения самоубийств среди учеников. Сотрудники по ошибке поменяли местами две цифры, напечатав контактный телефон линии для секса по телефону.

Руководитель школьного округа Ланкастера Мишель Боуэрс опубликовала письмо с извинениями. Она уточнила, что школьные администраторы должны были изъять неверные удостоверения и распечатать новые документы.

Напомним, что ранее нардепа от «Слуги народа» поймали за интимной перепиской в Раде.