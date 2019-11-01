Николаевская школа просит у мэра и министра, чтобы возле неё установили лежачий полицейский

Ученики николаевской школы №57 имени Т.Г.Шевченко обратились в Министерство инфраструктуры Украины и к Николаевскому городскому голове с просьбой установить возле супермаркета «Таврия» на Намыве «лежачий полицейский».

Об этом сообщили в пресс-центре школы.

Инициативу школьников поддержало более полутысячи жителей микрорайона Намыв, которые поставили свои подписи под обращениями к Владиславу Криклию и Александру Сенкевичу.

- Мы добиваемся, чтобы у нас на Намыве напротив супермаркета «Таврия» (улица Лазурная, 17), вместо обычной дорожной разметки для пешеходов, был установлен лежачий полицейский. На этом участке улицы всегда оживленное движение. Дети после уроков спешат в супермаркет за соками и сладостями. В 2017 году именно здесь наша ученица попала под машину. Тогда еще даже не было обычной разметки. Мы писали письма в соответствующие инстанции, и очень хорошо, что разметка, в конце концов, появилась. Но, как показывает практика, этого недостаточно. Перед супермаркетом широкая дорожная полоса, оживленное движение транспорта – городские «маршрутки», автобусы, частные авто. Рядом с супермаркетом стоянка, на которую постоянно заезжают и выезжают «маршрутки» - конечная остановка маршрута № 16. Машины, которые ждут своей очереди, часто закрывают пешеходам и водителям обзор проезжей части. А лежачий полицейский будет заставлять тех, кто за рулем, притормаживать, - говорит педагог-организатор Нина Ткачик.

Письма в инстанции, с собранными учениками подписями жителей микрорайона, направил директор школы Андрей Малахов.

Напомним, что ранее николаевские школьники устроили акцию с просьбой установить светофор на пересечении улиц Космонавтов и Китобоев.