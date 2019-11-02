Пограничники задержали румынского контрабандиста, который спрятал в колеса машины 630 пачек сигарет

Украинские пограничники пограничники обнаружили, что гражданин Румынии в два колеса своей машины спрятал 630 пачек сигарет.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Автомобиль остановили на пункте пропуска «Дьяково» на украинско-румынской границе. В сообщении не уточняется, куда направлялся водитель – въезжал он в Украину или наоборот. Сигареты он спрятал в задних колесах, всего из них пограничники достали. У гражданина Румынии изъяли и эти сигареты, и автомобиль.

Напомним, что ранее на границе с Польшей задержали мужчину, перевозившего сильнодействующие лекарства, спрятанные в коробках конфет.