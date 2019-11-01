В Чехии на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв – пострадало четыре человека

В чешском городе Пардубице на заводе по производству боеприпасов Explosia произошел взрыв.

Об этом сообщает «Европейская правда» ссылаясь на Novinky.

Спасатели прибыли на место происшествия около 7:30. В результате взрыва четверо людей получили серьезные ожоги. Троих из них доставили в специализированную больницу в Праге.

«Возгорание произошло в пороховом корпусе. Пожарные завершили свою работу примерно через час после сообщения о пожаре. Потом прибыла полиция, и мы сообщили о случившемся высшему руководству. Создана комиссия, чтобы разобраться в причинах инцидента», - сказал представитель Explosia Мартин Венкл.

Также на место аварии прибыл министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

«Один человек был без сознания. У нее были ожоги до 90 процентов тела. Спасатели погрузили пострадавшего в искусственный сон и подключили к вентиляции легких. Еще два человека получили незначительные ожоги, а другой - ожоги 30% тела, а также был ранен в голову», - сообщил представитель спасателей Альош Малый.

Ранее сообщалось, что в Сумах на заводе взорвалось оборудование – пострадали восемь человек.