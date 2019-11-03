NASA отправило на МКС «грузовик» с продовольствием и оборудованием для исследований – на орбиту корабль выводила американско-украинская ракета

Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в субботу, 2 ноября, стартовала к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Запуск был осуществлен в 9:59 по восточному времени США (15:59 по Киеву) с космодрома НАСА Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией «грузовика» дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Отметим, что Antares разрабатывалась с участием украинского КБ «Южное».

Напомним, как корабль SpaceX осуществил пуск ракеты Falcon 9, которая доставит на Международную космическую станцию 3-D принтер для «печати» внутренних органов.