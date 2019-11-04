«Николаевская ТЭЦ» подключила к теплу уже более 300 объектов

«Николаевская ТЭЦ» продолжает подключать объекты социальной сферы и жилые дома Николаева к теплу.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

С 4 ноября абонентская служба работает с 8 утра для связи с абонентами, которым тепло еще не пустили.

По состоянию на 17:00 3 ноября подключен 331 объект. Из них дошкольных учебных заведений - 19, школ - 16, учреждений здравоохранения - 7, жилых домов - 289.

Полный список подключенных объектов, которые являются абонентами «Николаевской ТЭЦ»:

Как известно, в Николаеве отопительный сезон стартовал с 31 октября.