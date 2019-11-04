«Николаевская ТЭЦ» подключила к теплу уже более 300 объектов

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«Николаевская ТЭЦ» продолжает подключать объекты социальной сферы и жилые дома Николаева к теплу.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

С 4 ноября абонентская служба работает с 8 утра для связи с абонентами, которым тепло еще не пустили.  

По состоянию на 17:00 3 ноября подключен 331 объект. Из них дошкольных учебных заведений - 19, школ - 16, учреждений здравоохранения - 7, жилых домов - 289.

Полный список подключенных объектов, которые являются абонентами «Николаевской ТЭЦ»:

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Виолетта Чех

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русскийобщество