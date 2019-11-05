В Николаеве с тротуара по улице Космонавтов убрали семь незаконных киосков

В Николаеве отдел контроля и надзора за благоустройством департамента противодействия коррупции демонтировали семь незаконно установленных малых архитектурных форм (киосков), которые располагались вдоль тротуара по улице Космонавтов, возле дома 142.

Об этом сообщается на странице департамента в Facebook.

Отмечается, что предпринимателям предложили снести киоски самостоятельно и предупредили, что в случае невыполнения просьбы, МАФы демонтируют принудительно, что и было сделано в итоге.

«Департаментом убрано 7 МАФов по улице Космонавтов, возле дома 142. Мы снова слушали о том, что лишаем людей рабочих мест и возможности кормить семьи. Но это вопрос не к нам, а к предпринимателям, которые не желают брать на себя ответственность. Именно они без каких-либо оснований, без оформления надлежащих документов ставят свои киоски где угодно. Вроде предоставляют другим работу. А по факту просто нарушают закон и при сносе пытаются выглядеть жертвами. Надо заранее оценивать все риски. Была бы такая ситуация, если бы все было оформлено как следует? Конечно - нет», - директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Напомним, как в Николаеве на улице Шоссейной сотрудники департамента противодействия коррупции снеси шесть незаконно установленных киосков, где департамент ЖКХ укладывает новую тротуарную плитку.