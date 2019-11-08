«Климатический кризис уже наступил и усугубляется»: Более 11 тысяч учёных подписали обращение к мировой общественности

Более 11 тысяч учёных и экологов подписали обращение к мировой общественности в котором говорится, что климатический кризис угрожает судьбе планеты.

Текст обращения опубликовал британский научный журнал BioScience.

По их словам, Земля находится в чрезвычайной климатической ситуации, а кризис уже наступил и усугубляется гораздо быстрее, чем ожидалось. Авторы уверяют, что если в ближайшее время не предпринять меры для сокращения выбросов в атмосферу углекислого газа, человечество ждут «неописуемые страдания».

Такие выводы они сделали на основании данных, полученных в ходе 40-летних наблюдений за климатом, уровнем потребления энергии, ростом народонаселения, темпами исчезновения лесов и видов животных, массой полярных льдов и пассажирских авиаперевозок, которые являются одним из факторов глобального потепления.

Учёные предлагают заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии, ввести высокие «углеродные налоги», сократить выбросы нестойких загрязнителей, отказаться от потребления животной пищи и вырубки лесов, а также пересмотреть экономическую политику ведущих стран мира в сторону отказа от стремления к росту ВВП.