Американцу в McDonald's вместо двойной порции лимона насыпали марихуану в чай

В американском штате Южная Каролина 24-летнему мужчине в McDonald's насыпали в зеленый чай марихуану.

Об этом сообщает Fox News.

По словам молодого человека, после того, как он отпил напиток, он почувствовал, что полетел «воздушным змеем». Американец заказал McNuggets с 10 кусочками курицы, двойной чизбургер и сладкий час со льдом и дополнительной порцией лимона (extra lemon). Мужчина предполагает, что работники заведения ошибочно восприняли «extra lemon» за уличное название наркотика.

Он заявил, что нашел три пакетика марихуаны в чашке с чаем, но сразу не понял, что это – наркотик, потому что до этого мужчина никогда не употреблял марихуану и не знал, какой у нее вкус.

В панике американец позвонил работодателю и отцу. Сейчас делом занимается полиция.

«Нашим приоритетом всегда была и остается безопасность и благосостояние наших клиентов. Мы полностью сотрудничаем с правоохранительными органами относительно обоснованности всех претензий», – сообщили телеканалу в компании.

Напомним, что в Исландии бургер из McDonald’s «прожил» 10 лет и стал достопримечательностью для туристов.