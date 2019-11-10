В Николаевский зоопарк приехали двое азиатских слонов

Ранним утром воскресенья, 10 ноября, в Николаевский зоопарк приехали долгожданные новые жители - двое слонов Динкар и Шанти.

Об этом пишет NikLife.

Их встречали сотрудники и руководство Николаевского зоопарка, директора зоопарков городов Сегеда и Весперма, откуда прибыли звери, а также киперы и журналисты.

В течение полутора часов вольер с новоселами сняли с грузовика, в котором животные преодолели путь из Венгрии. Клетку поставили вплотную ко входу и выпустили слонов в их новый дом. Уже в зимнем вольере Николаевского зоопарка животных угостили печеньем и освободили от оков.

11-летний Шанти первым осмотрел свое новое место жительства и показал себя гостям. А вот 9-летний Динкар был помещен в вольер, скрытый от взора окружающих. На протяжении карантина, что составляет 30 дней, животных соединять и показывать посетителям не будут.

Как известно, этих азиатских слонов передали по Европейской Программе сохранения и разведения редких видов. 11-летний Шанти и 9-летний Динкар родились в Германии, но последнее время жили в венгерских зоопарках.

Одно время в Николаевском зоопарке было три слона, но они умерли от старости один за другим. Для того, чтоб они вернулись, еще в 2011 году было заявлено о необходимости провести реконструкцию слоновника. На сегодняшний день это уже произошло. При этом, слоновник и жирафник – самые мощные проекты за последние десятилетия. На оба объекта из бюджета потратили 5 млн 651 тысяч гривен.

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Напомним, что ради слонов и жирафов Николаевскому зоопарку пришлось отдать белого медвежонка.

Ранее в «Николаевском зоопарке» торжественно открыли для посещения вольеры с жирафами.