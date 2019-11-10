Патрульные катера типа «ISLAND» прошли первые ходовые испытания в Одессе

В Одессе в субботу, 9 ноября, прошли ходовые испытания патрульные катера «ISLAND» Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск» прошли первые ходовые испытания

Об этом сообщается на странице ВМС Украины в Facebook.

Командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко и первый заместитель командующего ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа лично проверили ход проведения испытаний.

«Все мероприятия по подготовке и приема катеров, подготовки экипажей и подготовки к выходу в море выполнены в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа «Island» мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах. Следующим этапом станет вооружение катеров - процесс, который мы сможем воплотить в жизнь в ближайшей перспективе», - сказал Воронченко.

По завершению ряда испытаний, патрульные катера Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск» будут включены в состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, где под командованием украинских экипажей начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Напомним, что американское судно с катерами типа «ISLAND» для Украины прибыло в Одессу 21 октября.