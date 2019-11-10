Президент Украины присвоил почетные звания николаевским актеру и балетмейстеру

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звания заслуженных двум николаевским деятелям культуры.

Об этом сообщается в указе Президента Украины №834/2019.

Их наградили по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства.

Заслуженным артистом Украины стал актер Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии Павел Чирва.

А звание заслуженной работницы культуры Украины теперь носит Елена Хижняк – главный балетмейстер Николаевского академического украинского театра драмы и музыкальной комедии.

Хижняк посвятила работе в николаевском украинском театре 36 лет. В 1983-2003 годах она была артисткой балета, а с 2003 года начала работать балетмейстером-постановщиком.

Павла Чирву называют ведущим актером театра, известным по ролям в пьесах «Тень», «Чайка» и «Макбет», а также исполнением моноспектаклей.

Напомним, что ранее две николаевских спортсменки получили государственные награды за достижения на Всемирной Универсиаде.