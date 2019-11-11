В Николаеве и области горели мусор и сухая листва

Иллюстрация из интернета В течение 10 ноября николаевские спасатели дважды привлекались к тушению мусора на территории области и города.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Пожары зарегистрированы в Николаеве, также пожарные местной пожарной охраны «Галициново» ликвидировали пожар мусора за пределами села Лупарево Витовского района.

В частности, во время пожара мусора на улице Пограничной в Ингульском районе Николаева дополнительно загорелись сухие листья. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

Напомним, как в пгт Константиновка в ночь на субботу, 10 ноября, возник пожар на дачном участке.