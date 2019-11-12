Большая победа: «Николаевоблтеплоэнерго» закрывает технически опасную и убыточную котельную «Океан»

В Николаеве закрывают аварийную котельную, расположенную на территории завода «Океан».

Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий проектом Мирового банка на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Егор Клецов.

«Друзья, как обещал — про большую победу проекта Udheep в г. Николаев! Итак, отопительный сезон 2019-2020 года ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» начало без большой, районной котельной! Технически опасная, неэффективная и убыточная котельная, расположенная на территории завода «Океан», в стадии закрытия!» – написал он.

«Два года работы команды, два компонента проекта (установка ИТП и реконструкция сетей Корабельного района), позволили перевести всех потребителей котельной «Океан» на ранее недогруженную (загрузка 50%) котельную НГЗ (ул. Самойловича 42). Таким образом, предприятие добрилось следующих результатов: - закрытие аварийной котельной, а значит повышение надежности теплоснабжения; - существенное сокращение издержек, а значит и убытков (порядка 15 млн/год); - повышение КПД догружаемой котельной за счёт увеличения ее загрузки до 85-90%. - снижение потребления тепла населением за счёт установки ИТП в 103-х многоквартирных домах», – добавил Клецов.

Также он отметил, что ориентировочный срок возврата инвестиций — 6-6,5 лет, что, по его словам, для подобных проектов является отличным показателем.

«Плохо, что традиционно, всех приглашают на открытие каких-либо объектов, а на закрытие мы вас пригласить не можем. Но открытия ещё впереди — в 2020 году мы должны сделать полную реконструкцию котельной НГЗ, чем замкнуть цепь генерация-транспортировка-потребитель и ещё больше увеличить надежность и эффективность теплоснабжения района. И это необходимо делать по всему городу — это стратегия», – подытожил Клецов.

Напомним, что ранее Николаев признали лучшим городом Украины по реализации проекта Всемирного банка по энергоэффективности.

В конце сентября представители Всемирного банка посещали Николаев и обсудили тему тарификации за услуги, а также осмотрели рабочие площадки подпроектов установки индивидуальных тепловых пунктов и реконструкции тепловых сетей.