В Николаеве по Центральному проспекту бегал баран, сбежавший из ветеринарной больницы

Утром во вторник, 12 ноября, в Николаеве по городу бегал баран, сбежавший из ветеринарного управления.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Вячеслав Симченко опубликовал видео, где баран бежал через проезжую часть в районе пересечения проспекта Центрального и улицы 10-я Слободская. При этом на шее животного можно разглядеть

Позже в одной из групп на Facebook написали с просьбой сообщить о возможном местоположении животного. Выяснилось, что он должен находиться в ветеринарном управлении (судя по всему, управление ветеринарной медицины, расположенное на улице Кузнецкой), но сбежал в районе Херсонского кольца.

Вскоре барана нашли(кто-то его привязал к дереву между улицами 6-я и 3-я Слободская, вероятно, чтобы животное не потерялось из виду) и доставили в ветеринарное управление.

Напомним, как одесские патрульные поймали бегающую по городу лошадь, которая сбежала с ипподрома во время утренней тренировки.