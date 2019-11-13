В США посадили в «одиночную камеру» кота, который постоянно выпускал на волю животных из приюта

Техасский приют для животных Friends For Life «приговорил к одиночному заключению» кота по имени Квилти. Его решили изолировать от остальных, потому что кот неоднократно открывал двери и выпускал на волю других животных.

Об этом сообщает «Сноб».

По словам представителей Friends For Life, Квилти вряд ли приобрел этот навык в приюте: ранее он выпускал соседского пса из дома, в котором жил.

«Если кто-то ищет умного кота, который ладит с собаками, но не ладит с закрытыми дверьми, у нас есть кое-кто, с кем вам определенно нужно познакомиться. Пожалуйста. Придите и посмотрите на него. И заберите его домой. Пожалуйста…» - говорится в сообщении Friends For Life.

Работник приюта рассказал Fox News, что Квилти провел несколько «ночных акций» подряд. По утрам персонал наблюдал, как множество кошек ходили по офису приюта, «оставляя за собой след хаоса и разрушения». Одна из кошек, рассказал представитель Friends For Life, помочилась на коврик для компьютерной мыши, а другая – в ящик для пожертвований.

Обычно животных запирают на ночь в общем помещении, но Квилти, как показали камеры видеонаблюдения, отпирал двери и выпускал животных. Сотрудники приюта пытались усмирить кота, но его было не остановить: специально купленный для него замок «таинственным образом» исчез перед установкой. До покупки второго замка Квилти отправили в «кошачье ШИЗО», но он попытался выбраться и оттуда.

После появления новости о «коте-рецидивисте» пользователи социальных сетей начали требовать освободить Квилти. Свои сообщения они публикуют под хэштегом #FreeQuilty, с этой же фразой Friends For Life выпустил тематический мерч. В приюте также рассказали, что кот уже нашел себе множество потенциальных хозяев.

Напомним, что ранее в лондонском соборе провели на пенсию кошку Магнификэт, которая там жила и стала достопримечательностью.