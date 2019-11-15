На админгранице с аннексированным Крымом после реконструкции открыли пункты пропуска «Чонгар» и «Каланчак»

В Херсонской области после реконструкции начали работу два контрольных пункта въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе с аннексированным Крымом. Ремонт длился с сентября.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Так, он отметил, что первое, что видят наши граждане из оккупированного Крыма и Донбасса, когда едут в Украину, - это КПВВ. И очень важно, чтобы условия там были максимально комфортными.

«Потому что это фактически наша витрина, которая наглядно демонстрирует: Украина - это круто, безопасно, человечно. Рад, что КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на админмежах с временно оккупированным Крымом возобновили работу после реконструкции», - написал Владимир Зеленский.

В частности, он напомнил, что поручение обеспечить полное обустройство этих контрольных пунктов до конца года поставил еще летом во время поездки в Херсонскую область.

«Спасибо за своевременное завершение первой очереди работ - наконец для наших граждан созданы надлежащие условия прохождения паспортного и таможенного контроля. Ожидаю, что вскоре также завершится обустройство сервисной зоны КПВВ. И мы точно знаем, что эти конструкции Временные, потому настанет день, когда и Крым, и Донбасс обязательно вернутся в Украину и никаких границ между нами не будет!» - подытожил он.

Напомним, что на протяжении 9 месяцев 2019 года административную границу с временно оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли более двух миллионов человек.