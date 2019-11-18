В Киеве пьяный таксист, скрываясь с места ДТП, въехал в несколько автомобилей

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В Киеве в воскресенье, 17 ноября, пьяный водитель такси въехал в несколько автомобилей.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Около 22:30 пьяный водитель «Skoda» на улице Эстонской въехал в «Volkswagen». Убегая с места ДТП на перекрестке улиц Туполева и Салютная, он влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

В результате аварии пострадала беременная женщина, которая находилась в «Volkswagen». Она была госпитализирована.

«А водитель... Ну, что водитель? Бухущий в хлам. Поехал сдавать анализы к врачу, потому что «не доверяю я этим вашим», - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что в Киеве прохожие не дали пьяному мужчине сесть за руль и отняли пистолет, которым он размахивал.

Мила Волкова

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русскийобщество