Николаевцев призвали не трогать летучих мышей, впавших в спячку – или по крайней мере принести их в зоопарк

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий призвал горожан не трогать летучих мышей, которые впали в зимнюю спячку. А если летучие мыши мешают людям, то их можно принести в зоопарк.

Об этом Топчий написал на своей странице в Facebook.

«С наступлением холодов и первых морозов в Николаевский зоопарк люди стали приносить летучих мышей, которые спрятались на зимовку не в совсем удачном месте. Сегодня принесли 20 рыжих вечерниц. Очаровательные, маленькие создания, живущие рядом с нами в наших домах, украшающие ночное небо. На зимовку они обычно отправляются в пещеры, подвалы, старые сараи, чердаки домов. Иногда их можно увидеть на балконах. Не стоит тревожить их зимний сон. Зимующая летучая мышь вообще кажется мертвой, без каких-либо признаков жизни, но стоит ей согреться, она «оживает», открывает глаза, расправляет крылья и снова готова к полету. Но это будет только в конце весны, когда появятся летающие насекомые – их основная еда».

«Если же вы все-таки обнаружили летучую мышь, и она вам мешает, можете принести её в наш зоопарк. Мы сохраним её до теплых дней весны. Тем более что следующий год пусть не летучей, но все-таки мыши!» - сообщил Топчий.

Напомним, что ранее на балконе киевлянина по ошибке поселилась колония из 120 летучих мышей.