В Николаеве на супругов-алкоголиков повторно подали иск о лишении родительских прав на 8-летнего сына - в первый раз они исправились

В Николаеве супругов, которые систематически злоупотребляют алкоголем и совершают драки, во второй раз хотят лишить родительских прав в отношении 8-летнего сына.

Об этом сообщается на странице администрация Центрального района в Facebook.

Согласно справок-характеристик из Центрального ОП ГУНП в Николаевской области родители характеризуются с отрицательной стороны: злоупотребляют алкоголем, конфликтуют с соседями, совершают драки на глазах ребенка.

С июня 2018 года 8-летний мальчик находится на учете детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах службы по делам детей администрации Центрального района. В мае 2018 года в службу по делам детей начали поступать жалобы от жителей города об уклонении родителей от выполнения родительских обязанностей в отношении сына.

В ходе проверки условий проживания помещения семьи было установлено, что потолок и крыша в доме нуждаются в капитальном ремонте, комнаты засорены старыми, грязными вещами, бытовым мусором, груды грязной посуды свалены во дворе, а в доме курят. Родители начали злоупотреблять алкоголем, собирать у себя дома лиц сомнительного поведения.

«Учитывая ситуацию, специалистами службы проводились систематические рейдовые обследования условий проживания ребенка, осуществлялись профилактические беседы с родителями малолетнего мальчика, но рекомендации службы по делам детей не были услышаны. Поэтому было принято решение о том, чтобы забрать ребенка и подать иска в суд о лишении родительских прав мужчины и женщины. Однако, тогда в ходе рассмотрения иска супруги встали на путь исправления: сделали косметический ремонт в доме, улучшили условия проживания ребенку, изменили образ жизни и отношение к выполнению родительских обязанностей», - говорится в сообщении.

Но, уже в апреле 2019 года со стороны общественности вновь поступила информация о злоупотреблении родителями спиртными напитками, их ссоры и драки в нетрезвом состоянии. При обследовании условий проживания специалистами службы было установлено, что отец ребенка находился в нетрезвом состоянии, но в доме условия проживания на время посещения были удовлетворительными, ребенок был обеспечен одеждой, обувью, питанием.

В июле этого года в ходе проведения очередного рейдового обследования специалистов встретили родители ребенка, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в помещениях ощущался стойкий запах алкоголя, курения, разбросанные остатки сигарет, грязные вещи, одежда и постельное белье, в холодильнике не было запасов продуктов питания.

Кроме того, супруги начали выяснять отношения, мужчина вел себя агрессивно, жаловался на поведение жены, которая по его словам, провоцирует на скандалы и драки. В связи с указанным, специалистами службы совместно с представителями ЮП Центрального ОП ГУНП в Николаевской области снова был составлен протокол по ч.1 ст.184 КУоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Также, учитывая информацию предоставленную учебным заведением, которое посещает ребенок, пока мальчик не имеет надлежащих условий для обучения и развития, отношения ребенка с родителями безавторитетные, они не уделяют должного внимания сыну, домашние задания мальчик выполняет не в полном объеме.

Такое поведение родителей свидетельствует о ненадлежащем исполнении ими родительских обязанностей, безразличном отношении к воспитанию и развитию сына. Поэтому, учитывая приближение холодов, образ жизни родителей и условия содержания ребенка по месту жительства, несут угрозу жизни и здоровью малолетнего мальчика.

На сегодня, специалистами службы по делам детей администрации Центрального района уже подан иск о лишении супругов родительских прав в отношении малолетнего сына.

Напомним, как в Николаеве у матери-алкоголички забрали троих детей и через суд хотят лишить ее родительских прав.