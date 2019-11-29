Президент Зеленский ликвидировал звания прапорщик и мичман в Вооруженных силах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ.

Об этом говорится на сайте парламента в карте законопроекта №0906 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы)».

Привычные армейские звания выглядят следующим образом: рядовой, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик. Согласно подписанному закону будут введены следующие изменения: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Изменения в звания также коснутся флота: мичманов заменят штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Вместо полков теперь будут «бригады». Перед обращением к министру обороны или к курсантам военно-учебных заведений, не имеющих воинских званий сержантского и старшинского состава необходимо употреблять слово «господин (госпожа)».

Предполагается, что закон позволит усовершенствовать порядок выполнения воинского долга гражданами Украины, обеспечить соответствие званий эквивалентной колонке NATO Code согласно со STNAG 2116, создать дополнительные мотивационные факторы для прохождения гражданами военной службы по контракту, а также способствовать переходу ВСУ на профессиональную основу, по образцу армии западноевропейского образца.

Напомним, ранее Президент Украины подписал закон об уголовной ответственности депутатов и чиновников за незаконное обогащение.