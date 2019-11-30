В Николаеве десантников из 79-й бригады наградили номерными ножами

В Николаеве 29 ноября состоялись торжества по случаю годовщины со дня создания военной части 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й бригады.

В зале клуба собрались военнослужащие, представители местной власти, командиры воинской части разных лет, ветераны, которые много лет несли военную службу в бригаде, представители волонтерского движения.

С праздником поздравили военнослужащих части – тех, кто несет боевое дежурство, добросовестно выполняет обязанности караульной и внутренней службы, ежедневно организует всестороннюю подготовку личного состава, обеспечивает повседневную деятельность.

«Лучшие военнослужащие части в ходе торжественного мероприятия были награждены грамотами, знаками отличия, памятными сувенирами с атрибутикой воинской части, а также ценными подарками – номерными ножами», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее в николаевской 79-й бригаде курсанты преодолели полосу испытаний и получили маруновые береты.