Президент Зеленский заявил, что цены на отопление должны быть снижены в декабре

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

Об этом глава государства сказал на совещании относительно снижения тарифов на отопление с участием премьер-министра Алексея Гончарука, видео которого обнародовано Офисом президента в Facebook.

Участники совещания обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.

– Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижены (цены), - подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что людям надо дать понять, что «не будет выше, а будет меньше». В свою очередь Гончарук отметил, что для снижения тарифов на тепло необходимо принять соответствующий закон.

– У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится, - сказал Гончарук.

Гончарук уточнил, что, в случае принятия такого закона, согласно прогнозам, тарифы на тепло для граждан могут снизиться на 80-130 гривен, или на 10-15%. Также премьер добавил, что на эту зиму потребители защищены от роста тарифов.

Напомним, «Николаевоблтеплоэнерго» подняло вопрос о том, стоит ли переходить с централизованного на индивидуальное отопление.