В Минкульте заявили, что закон о дезинформации будет действовать, пока в Украине остаются оккупированные территории

Нормы закона о дезинформации, который сейчас готовят, будут действовать, пока часть Украины остается временно оккупированной.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, сообщает «Зеркало недели».

Также он отметил, что понятие «дезинформация» надо наполнить критериями, чтоб им было невозможно манипулировать.

«И именно сейчас мы хотим толковать понятие «дезинформация», то есть информация, которая искажает общественное мнение и вредит национальным интересам. Это понятие необходимо наполнить обстоятельным содержанием, а также критериями, чтобы этим невозможно было злоупотреблять. Мы находимся в состоянии гибридной войны. На нас напали, мы должны защищаться от дезинформации таким способом, чтобы невозможно было искажать общественное мнение», - сказал министр.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров не будет регулировать стандарты новостей, а оставит это право исключительно «профессиональному сообществу» журналистов.