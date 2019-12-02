Высший совет правосудия подал Президенту представление о переназначении четверых судей в Николаеве и области

Высший совет правосудия 28 ноября подал Президенту Украины представление о переназначении судей, среди которых и четверо на должности в райсуды Николаева и суды в области.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Судьи прошли квалификационное оценки на соответствие занимаемой должности. Решением Высшей квалификационной комиссии судей Украины признанные соответствующими занимаемой должности, и рекомендуются для назначения на должность. Ранее они занимали должности судей, но после пяти лет работы должны были быть переназначены указом главы государства после всех проверок.

На должность судьи Первомайского горрайонного суда ВСП рекомендует переназначить Оксану Хемич, на должность судьи Ленинского райсуда Николаева – Вячеслава Кокорева, на должность судьи Заводского райсуда Николаева – Елену Темникову, а на должность судьи Николаевского районного суда – Наталью Шаронову.

Напомним, что ранее Высший совет правосудия внес Президенту предоставление о переназначении судьи Корабельного райсуда Николаева.