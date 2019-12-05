В Николаеве на улице Строителей снесли незаконные киоски, где торговали полуфабрикатами и обустроили «наливайку»

В Николаеве в среду, 4 декабря, отдел контроля и надзора за благоустройством департамента финконтроля и противодействия коррупции горсовета демонтировал три временные сооружения, которые незаконно установили на пересечении улицы Строителей и проспекта Богоявленского.

Об этом сообщается на Facebook-странице департамента.

«Снесено три киоска на улице Строителей. Особенно приятно было избавиться одного из них. Когда-то там продавали полуфабрикаты. А потом мы стали получать кучу жалоб, что в будке обустроили «наливайку», с которой постоянно выходит «очарованая публика». Как такие люди ведут себя обычно - всем хорошо известно. У нас нет полномочий противодействовать торговле контрафактным алкоголем, но нам удалось демонтировать все же этот киоск и решить этот вопрос», - рассказал директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев.

Напомним, что ранее в Николаеве возле автовокзала снесли девять незаконных киосков.