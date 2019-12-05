В Альпах нашли базу российских шпионов, - западные СМИ

Западные спецслужбы нашли во Французских Альпах якобы базу российских шпионов.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на «Le Monde».

Сообщается, что 15 членов элитного подразделения ГРУ использовали базу для проведения операций по всей Европе. По данным издания, шпионы работали в Болгарии, Молдове, Черногории и других странах Европы, однако не во Франции. Их подразделение отвечало за заказные убийства, акты саботажа и управление конспирированной системой обмена информацией.

Также отмечается, что западным спецслужбам не удалось изъять оружие или другие доказательства. В РФ пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что ранее ГБР объявило в розыск российского шпиона, который служил в СБУ и сбежал из Украины два года назад.