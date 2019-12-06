На «Николаевводоканале» предупредили горожан о мошеннике, который представляется главным инженером КП

В ГКП «Николаевводоканал» предупредили абонентов о мошенниках, которые могут представляться их сотрудниками, поэтому просят граждан быть осторожными.

Об этом говорится на Facebook-странице городского коммунального предприятия.

6 декабря в абонентский отдел водоканала обратились жители улицы Китобоев, которых пытались обмануть. По их словам, к ним пришел мужчина и представился главным инженером ГКП «Николаевводоканал» Гничко Юрием Борисовичем. Он предлагал жителям заменить счетчик и трубы в квартире.

«Специалистами предприятия не проводится замена счетчиков воды и труб водоснабжения и водоотведения в домах. Должность главного инженера на предприятии отсутствует и указанный гражданин не работал и не работает на МКП «Николаевводоканал», – отметили на КП.

«Уважаемые николаевцы, будьте осторожны! Обращаем внимание, что услуги ГКП «Николаевводоканал» никогда не оплачиваются наличными на месте! У сотрудников предприятия должно быть при себе удостоверение. Будьте осторожны! Не станьте жертвами воров!» – обратились в водоканале.

Напомним, как в Николаеве мошенница под предлогом «обряда очищения» выманила у пенсионерки 70 тысяч гривен.