В сеть попало видео, как жительница Харькова подвешивала за хвост и лапы котенка - в полиции открыли уголовное производство

В Харькове полиция открыла уголовное производство по факту издевательства над котёнком. Женщина на камеру свешивала его за лапы и хвост, пока тот кричал.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Ранее декан факультета киберполиции в ХНУВС Вячеслав Марков сообщил, что в среду, 4 декабря, в telegram-канале "Типичный ХТЗ Харьков" появилась видеозапись, на котором женщина улыбаясь странно «играет» с маленьким котенком.

При этом девушка, которая снимает игру, чей неподдельно радостный смех все время слышен за кадром, тоже находит игры довольно веселыми. Вероятно, в действиях женщины, которая «играет» с котенком, усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст 89 КоАП «жестокое обращение с животными».



В отделе коммуникации сообщили, что по данному факту следователь Индустриального отдела полиции открыл уголовное производство по части 1 статьи 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет. Сейчас все обстоятельства происшествия и лица женщин устанавливаются.

Позже он сообщил, что все участники видеозаписи установленные работниками Ювенальная Полиция Украины совместно с работниками Факультет 4 киберполиции ХНУВС

Данные о событии еще вчера были внесены в Едрей, оценку действий всех участников теперь дадут в

Национальной полиции.

Котенок, которому странно "играют" на видео, вопреки заявлениям «активистов» ЖИВОЙ И ЗДОРОВИЙ❗️❗️❗️