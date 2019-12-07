Прибыл в страну для дестабилизации криминогенной ситуации: В Киеве полиция задержала грузинского «вора в законе» Гегу Озуретского

В пятницу, 6 декабря, оперативники стратегических расследований в Киевской области Нацполиции задержали «вора в законе» по кличке «Гега Озургетского», который 5 декабря незаконно прибыл на территорию Украины.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Полицейские получили информацию, что в четверг, 5 декабря, на территорию Украины незаконно прибыл «вор в законе» «Гега Озургетский», также известный как «Гега Модебадзе». По данным полицейских 44-летний гражданин Грузии приехал в страну с единственной целью - объединить молодежь в преступные группы и с их помощью дестабилизировать криминогенную ситуацию в столичном регионе.

Чтобы не допустить реализации его преступных планов, сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции с помощью оперативных служб Нацполиции установили местонахождение «вора» и утром 6 декабря провел мероприятия по его задержанию.

Сейчас при содействии управления Государственной миграционной службы Украины в Киеве и Киевской области «Гега Озургетский»помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении.

Напомним, что в феврале 2018 правоохранители уже задерживали «вора в законе», который в дальнейшем были депортированы в Турцию с запретом въезда на территорию Украины.

Справка:

Киладзе Георгий Автандилович родился 12 февраля 1992 года в Озургети (Махарадзе). В 2014 году он был «коронован» в Греции. Также неоднократно отбывал наказание за совершение имущественных преступлений на территории РФ. 25 мая 2016 года задержан сотрудниками ГУУР НП Украины в Киеве (фальшивый паспорт). 27 мая 2016 года прибыл в Пункт временного пребывания иностранцев; Чернигов. В июне 2016 года убыл из Пункт временного пребывания иностранцев; Чернигов. 2 сентября 2019 года задержан сотрудниками ГУУР НП Украины в Киеве, аэропорт «Борисполь» (розыск). 3 сентября 2019 года прибыл в СИЗО-13 «Лукьяновский»; Киев.