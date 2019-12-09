Появилось видео, как николаевские патрульные помешали парню спрыгнуть с Ингульского моста

Опубликовано видео, как ночью 9 декабря патрульные не дали парню спрыгнуть с Ингульского моста.

Напомним ранее сообщалось, что николаевец решил броситься с Ингульского моста из-за долга в 5 тысяч гривен, которые парень проиграл в игровых автоматах.

На видео видно, как патрульные уговаривают парня не прыгать с моста. В частности, один из сотрудников патрульной полиции заявил, что жизнь молодого человека не стоит таких денег и он готов ему дать эти 5 тысяч гривен, но с условием, что тот перелезет через забор.

Позже патрульный сообщает парню, что приехала его сестра и тот с ней сейчас поговорит. Также видно как патрульные схватили мужчину за одежду и затащили его через забор на мост, хотя парень пытался вырваться.