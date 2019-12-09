Николаевцев просят сдать кровь пострадавшему в ДТП мотоциклисту – ему срочно нужны доноры

Пётр Периашвили Пострадавший в дорожно-транспортном происшествии николаевец нуждается в помощи.

Об этом сообщают друзья мужчины.

Напомним, что в Николаеве 6 декабря на перекрестке проспекта Богоявленского и улицы Южной столкнулись легковой автомобиль «Toyota» и мотоцикл.

Пострадавший водитель мотоцикла Пётр Периашвили находится в реанимационном отделении БСМП в тяжелом состоянии.

«Врачи, родные и близкие делают все возможное чтобы спасти жизнь 43-летнего николаевца, любящего отца и надежного сына, но обстоятельства сложились так, что нужна помощь небезразличных к чужому горю людей. Ввиду большой потери крови и необходимости сложнейшего оперативного вмешательства Петру нужно от 30 до 40 литров донорской крови. Такое количество крови родные и близкие просто физически не могут сдать», - говорится в сообщении.

Сдать кровь для Петра можно в областной станции переливания крови по адресу: Николаев, переулок Радио,2. Забор донорской крови осуществляется с 8:00 до 10:00 ежедневно. Донору нужно при себе иметь паспорт и указать, что кровь сдается для Периашвили Петра (БСМП).