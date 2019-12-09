Малокомплектные школы не способны дать качественный уровень знаний, там воруют у детей будущее, - премьер Гончарук

Малокомплектные школы не способны дать школьникам достаточно качественный уровень знаний.

Такое мнение премьер-министр Украины Алексей Гончарук выразил в интервью изданию «РБК-Украина».

Он сообщил, что, согласно результатам международного исследования качества образования PISA, по физико-математическим предметам украинские школьники в среднем отстают на год от стран Организации экономического сотрудничества и развития.

- Это не просто рейтинг, а глубокое исследование нашей системы среднего образования. Там мы видим ужасные для нас вещи, как, например, то, что дети, которые учатся в селах, примерно на два года отстают от детей, которые учатся в городах, – сказал он.

Гончарук отметил, что следующий год в Украине планируют сделать годом математики.

- Это фокусирует нас. Смотрим на эти проблемы и закладываем оптимизацию сетей школ не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы дать детям нормальное образование. История с малокомплектными школами непопулярная, но, с другой стороны, там воруют у детей будущее, – добавил он.

Напомним, ранее министр образования заявила, что из школ нужно убрать советский негатив и страх, который сковывает потенциал детей.